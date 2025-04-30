وزارة الداخلية تحذر من الطقس السيئ وتدعو قائدي المركبات للالتزام بتعليمات المرور

محمد بركات

أعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية، عن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بنشاط رياح خماسينية مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق الجمهورية|.

ودعت الوزارة قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على الأرواح والممتلكات، في ظل موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات.

تواصل الأجهزة المعنية جهودها لمتابعة تأثيرات الأحوال الجوية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة.