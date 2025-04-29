24 ساعة من الطقس السيئ.. ماذا يحدث في أجواء 3 أيام مقبلة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح غدا الأربعاء 30 أبريل، لتمون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وقد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

توقعات طقس72 ساعة مقبلة.. احذروا التقلبات الجوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية غدا الأربعاء، وتكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وتبدأ الأحوال الجوية في التحسن بشكل تدريجي بدء من يوم الخميس الموافق 1 مايو، لتنشط الريا على بعض المناطق منها القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة الأربعاء 30 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 1 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 2 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.