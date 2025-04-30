صديق سلوت يكشف سبب نجاحه مع ليفربول.. «زعيم إنجلترا الحقيقي»

بعد موسم استثنائي، قاد فيه أرني سلوت فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح المدرب الهولندي في صدارة الأضواء، ليحقق نجاحًا غير مسبوق في أول مواسمه مع الريدز، ومع الاحتفالات الصاخبة باللقب العشرين في تاريخ النادي، أعرب صديقه المقرب وزميله السابق، برام فان بولين، عن دهشته من المكانة التي وصل إليها سلوت في إنجلترا، ملاحظًا الفارق الكبير بين صورته هناك وبين ما كان عليه في هولندا.

صديق سلوت يكشف سبب نجاحه في أوروبا

ورغم الأداء المبهر الذي قدمه سلوت، عبر صديقه المقرب، برام فان بولين، عن شعوره بالغربة تجاه رؤية سلوت في هذا الدور القيادي البارز، بعدما لعب جنبًا إلى جنب مع سلوت في فريق PEC Zwolle الهولندي، إذ أبدى دهشته من مكانة مدربه السابق في إنجلترا، قائلاً في تصريحات لشبكة ESPN: الشيء الغريب هنا هو كيف ينظرون إليه الآن. في إنجلترا، أصبح فعلاً هو الرئيس، وهو القائد الكبير هناك وهذا أمر لم نره إطلاقًا في هولندا.

سلوت الزعيم الحقيقي لإنجلترا

وأضاف فان بولين مشيرًا إلى الفرق الكبير في التصور بين إنجلترا وهولندا: في إنجلترا يتعاملون معه بطريقة مختلفة تمامًا، باعتباره الزعيم الحقيقي، أما في هولندا، هذا غير موجود، حتى لو كان الآن يتولى إدارة واحد من أكبر الأندية في العالم.

ورغم الإنجاز الكبير، لم ينس أرني سلوت تقديم الشكر لمن وضع فيه ثقته في البداية، حيث أشاد بجون هنري، مالك نادي ليفربول، الذي كان حاضرًا في ملعب أنفيلد للاحتفال بالبطولة.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن الفوز بالبطولة كان لحظة مميزة ليس فقط بالنسبة له، بل أيضًا لمجموعة فينواي سبورتس المالكة للنادي، مؤكدًا أنه في البداية لم يكن الجميع متأكدًا من نجاح اختياره لهذا المنصب، رغم أن الجميع الآن يعتقد أن الأمر كان منطقيًا تمامًا.

بينما يستعد ليفربول للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يظل أرني سلوت في قلب الاهتمام، حيث تبرز مكانته المرموقة التي حققها في موسم استثنائي ورغم السخرية التي تحدث عنها صديقه فان بولين، إلا أن سلوت قد أثبت نفسه في أسرع وقت ممكن كأحد أبرز مدربي العالم، وفتح الطريق أمام مزيد من النجاحات في المستقبل القريب.