أفضل تشكيل للجولة 35 في فانتازي الدوري الإنجليزي.. إيزاك «الكابتن»

رغم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، بنهاية الجولة السابقة، بالفوز على توتنهام بنتيجة 5 – 1، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد، ويصل إلى 20 لقب دوري، إلا أن عشاق «بريميرليج» ينتظرون الجولة المقبلة، لاستكمال صراعهم في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي.



ونستعرض في التقرير التالي التشكيل الأفضل للجولة 35 في فانتازي الدوري الإنجليزي، وفقا لخبراء موقع «Whoscourd».

أفضل تشكيلة للجولة 35 في فانتازي الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: ماتس سيلز حارس نتوتنجهام فورست.



خط الدفاع: ريكو لويس مدافع مانشستر سيتي، جوليان تيمبر مدافع أرسنال، ماتي كاش لاعب أستون فيلا.



خط الوسط: محمد صلاح نجم ليفربول، بوكايو ساكا جناح أرسنال، كول بالمر لاعب تشيلسي، أسينسيو لاعب أستون فيلا.



خط الهجوم: ألكسندر إيزاك مهاجم نيو كاسل (الكابتن)، عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج ليفربول

1) ليفربول: 82 نقطة

2) أرسنال: 67 نقطة

3) نيوكاسل يونايتد: 62 نقطة

4) مانشستر سيتي: 61 نقطة

5) تشيلسي: 60 نقطة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) – 28 هدفًا

2.ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 22 هدفًا

3. إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 21 هدفًا

4.كريس وود (نوتنجهام فورست) – 19 هدفًا

5.بريان مبيومو (برينتفورد) – 18 هدفًا

6.يوان ويسا (برينتفورد) – 16 هدفًا

7.أولي واتكينز (أستون فيلا) – 15 هدفًا

8. ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 15 هدفًا

9. جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 14 هدفًا

10.كول بالمر (تشيلسي) – 14 هدفًا