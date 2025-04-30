أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. آخر تحديث لعيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، تحديثًا جديدًا الآن في الصاغة المصرية؛ إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4723 جنيهًا للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاء أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد أن سجل الذهب عيار 21 تحديثًا جديدًا في الصاغة المصرية، كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5 آلاف و398 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و375 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4 آلاف و723 جنيها للشراء، و4 آلاف و703 جنيهات للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 4948 جنيها للشراء، و4927 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 4048 جنيهًا للشراء، و4031 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3149 جنيهًا للشراء، و3135 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

ؤوبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 37 ألفًا و784 جنيهًا للشراء، و37 ألفًا و764 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3271 دولارا للشراء، و3270.5 دولار للبيع.