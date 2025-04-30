رسائل ووعيد وحديث عن هجمات مزعومة تؤجج التناحر بين الهند وباكستان (فيديو)

رسائل ووعيد وحديث عن هجمات مزعومة تؤجج التناحر بين الهند وباكستان (فيديو)

رسائل ووعيد وحديث عن هجمات مزعومة تؤجج التناحر بين الهند وباكستان (فيديو)

عرض برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «باكستان تحذر: الهند ستهاجم خلال ساعات.. والرد سيكون قاسيًا».

توتر بين الهند وباكستان

وقال التقرير: «رسائل ووعيد وحديث عن هجمات مزعومة مرتقبة أججت التوتر الأخذ في التنامي بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير الدامي الذي وقع قبل أسبوع في المنطقة الخاضعة لإدارة الهند، وأعاد التناحر بين الجارتين النوويتين، حيث تتمسك الهند بمسؤولية باكستان عن الهجوم والوقوف وراءه بينما تنفي الأخيرة أي دور لها وتتطالب بتحقيق محايد».

وأوضح التقرير الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من المرجح أن تشن الهند هجوم عسكري خلال ساعات.

معلومات استخباراتية موثوقة

وزعم مسؤول باكستاني رفيع المستوى أن لديه معلومات استخباراتية موثوقة بشأنه، مؤكدا عزم نيودلهي على شن هجوم ضد إسلام آباد خلال اليومين المقبلين، متوعدا في الوقت نفسه بالرد بحزم على أي مغامرة عسكرية من جانب الهند.

وتابع التقرير: «الجيش الهندي قد يتحرك في أي وقت للرد على هجوم كشمير منذ إعلان رئيس وزراء الهند إعطاء القوات المسلحة الهندية حرية كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت الرد على الهجوم الإرهابي في كشمير».

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