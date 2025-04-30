روسيا تستعد للتفاوض مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة

روسيا تستعد للتفاوض مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة

روسيا تستعد للتفاوض مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة

كتب: أحمد عبدالقادر

قال حسين مشيك مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن الأزمة الأوكرانية صعبة جدا ولا يمكن حلها كما تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ إن هذه الأزمة بالنسبة لروسيا تعتبر تهديدا جديا لأمنها الاستراتيجى وللأمن القومي الروسي، مشيرا إلى أن روسيا تنظر للجبهة الأوكرانية على أنها مواجهة حقيقية بينها وبين حلف الناتو وتعني إما هزيمتها أو إما انتصارها.

روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا

وأضاف «مشيك» فى رسالته على الهواء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أن روسيا ستنتصر فى هذه المعركة وسوف تحقق كافة أهدافها، واليوم أكد أن بلاده مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا بشكل مباشر دون أى شروط مسبقة، وهذه المفاوضات أبرز ملامحها ومؤشراتها ستبدأ من الهدنة التى أعلن عنها من بوتين بمناسبة عيد النصر، من المقرر أن تبدأ فى 8 مايو المقبل.

وتابع: «المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف أشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتن يؤيد وقف إطلاق النار، لكن وقف إطلاق النار فى أوكرانيا يحتاج إلى أمور وقضايا عالقة يجب حلها، كما أن الأزمة تحتاج إلى وقت من أجل تسويتها»، مؤكدا أن بلاده تريد أن تحقق أهدافها وفقا للوسائل الدبلوماسية والسلمية وفي كل الاحوال، ستسعى روسيا لتحقق أهدافها سواء بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية.

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