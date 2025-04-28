روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا 8 مايو المقبل

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا 8 مايو المقبل

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا 8 مايو المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 3 أيام في مايو المقبل، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية، بحسب وكالة «رويترز».
وقال الكرملين، إن وقف إطلاق النار يكون أيام 8 و9 و10 مايو عندما يستضيف بوتن زعماء دوليين بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينج؛ لحضور احتفالات ضخمة لإحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية.

وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا: «إذا كانت روسيا تريد السلام حقًا، فعليها وقف إطلاق النار فورًا.. لماذا الانتظار حتى الثامن من مايو؟»، مضيفًا في تغريدة على حسابه بموقع «إكس»، أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون حقيقيًا وليس مجرد استعراض.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد وقف إطلاق النار الدائم بين روسيا وأوكرانيا.

روسيا لا تزال مهتمة بالسلام

وعلى خلفية نفاد صبر الولايات المتحدة المتزايد تجاه موسكو، ظهر تحرك بوتين وكأنه يهدف إلى الإشارة إلى أن روسيا لا تزال مهتمة بالسلام.

وقال الكرملين في بيان بشأن وقف إطلاق النار في الفترة من 8 إلى 10 مايو: «تم تعليق جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة، وتعتقد روسيا أنه على الجانب الأوكراني أن يحذو حذوها.. وفي حال حدوث انتهاكات من الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستقدم ردًا مناسبًا وفعالًا».

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