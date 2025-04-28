استعادة روسيا السيطرة على «كورسك» يعيد الأمل للسلام بين موسكو وكييف

أنهت استعادة السيطرة على منطقة كورسك الحدودية، وإبعاد القوات الأوكرانية، إحدى العقبات التي كانت تعرقل مسار السلام بين أوكرانيا وروسيا، إذ ترددت موسكو في إبرام اتفاق في ظل وجود عدد كبير من القوات الأوكرانية داخل كورسك، بحسب وكالة «رويترز».

وكانت كييف قد شنت هجومًا بريًا يُعد الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، وتمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من منطقة كورسك الحدودية، مما ألحق بروسيا خسائر فادحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استعادت مقاطعة كورسك واستطاعت إبعاد القوات الأوكرانية من أراضي المقاطعة، وأكدت أن عمليات التمشيط والبحث عن أي جنود أوكرانيين مختبئين لا تزال جارية، وبدأت عمليات إزالة الألغام.

ونقلت «رويترز» عن مصدرين روسيين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن التوصل إلى تسوية للصراع كان مرفوضًا لدى الكرملين طالما ظلت القوات الأوكرانية داخل كورسك.

كييف تؤكد وجود قوات أوكرانية في كورسك