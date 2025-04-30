محافظ البنك المركزي يبحث التعاون المصرفي مع المجلس التنسيقي المصري السعودي

محافظ البنك المركزي يبحث التعاون المصرفي مع المجلس التنسيقي المصري السعودي

محافظ البنك المركزي يبحث التعاون المصرفي مع المجلس التنسيقي المصري السعودي

استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي محمد التويجري، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة، في إطار العلاقات المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات البنك وممثلي المجلس التنسيقي المشترك.

عمق العلاقات والروابط الأخوية بين مصر والسعودية

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً في المجالين الاقتصادي والمصرفي.

جهود التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا المحورية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المصرفية، وتوطيد أواصر الشراكة مع البنك المركزي المصري بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

جدير بالذكر أن المجلس التنسيقي المصري السعودي، يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون فيما بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، بغرض الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا