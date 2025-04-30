محافظ البنك المركزي يبحث التعاون المصرفي مع المجلس التنسيقي المصري السعودي

استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي محمد التويجري، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة، في إطار العلاقات المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات البنك وممثلي المجلس التنسيقي المشترك.

عمق العلاقات والروابط الأخوية بين مصر والسعودية

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً في المجالين الاقتصادي والمصرفي.

جهود التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا المحورية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المصرفية، وتوطيد أواصر الشراكة مع البنك المركزي المصري بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

جدير بالذكر أن المجلس التنسيقي المصري السعودي، يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون فيما بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، بغرض الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية.