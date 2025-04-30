«القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قوات الأمن السورية بدمشق

«القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قوات الأمن السورية بدمشق

«القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قوات الأمن السورية بدمشق

كتب: أحمد عبدالخالق

قال خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إن سيارات الإجلاء توجهت إلى مدينة صحنايا السورية لنقل المدنيين العالقين هناك، لكن المهمة تعرقلت بسبب تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الماضية غارة جوية على المدينة، استهدفت مكانًا لتجمع قوات وزارة الدفاع وقوات الأمن العام.

اشتباكات عنيفة في صحنايا

وأشار «هملو»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مدينة صحنايا تشهد منذ يوم أمس اشتباكات عنيفة، موضحًا أن وزارة الداخلية السورية أعلنت اليوم استشهاد 11 عنصرًا من قوات الأمن العام نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضاف أن ذلك كان بداية لتصاعد الاشتباكات في المدينة، موضحًا أن الكثافة السكانية العالية في صحنايا، التي يبلغ تعدادها قرابة مليون نسمة، إلى جانب انتشار القناصين على أسطح المنازل، تسبب في تعطيل تقدم القوات السورية من وزارة الدفاع والأمن العام.

وأوضح أن هناك أحاديث متداولة من وجهاء الطائفة الدرزية تُفيد بإمكانية وقف العمليات العسكرية خلال الساعات المقبلة، إلا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة، خصوصًا في الجهة الغربية من مدينة صحنايا، والجهة الشرقية من منطقة أشرفية صحنايا.

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