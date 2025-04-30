3 مشروبات تساعدك على التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي

التهاب المعدة واضطراب الجهاز الهضمي من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، فقد يكون نتيجة نظام غذائي غير صحي، حيث يشعر الشخص المصاب بالعديد من الأعراض، منها ألم المعدة والغثيان والقيء، والانتفاخ وحرقة المعدة وعسر الهضم.

هناك العديد من المشروبات التي تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ومنها مشروب البابونج ، فهو يعد من المشروبات الفعالة التي تساعد في علاج فعال لآلام المعدة، نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات، وأيضا تناول مشروب البقدونس لعلاج التهاب المعدة لاحتوائه على مركبات تحسن عملية الهضم وتعالج مغص البطن، وفقا لما ذكره موقع «ذا هيلث» الطبي.

مشروبات للتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي

ومن ضمن المشروبات التي تساعد في علاج اضطراب الجهاز الهمضي وعلاج آلام المعدة، هى مشروب الزنجبيل نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز عملية الهضم، وعلاج ألم المعدة المتكرر، بالإضافة إلى شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم.

القرفة من الشروبات التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وذلك نظرا لاحتوائها على مركبات فعّالة مثل «سينامالديهيد» التي تمنحها خصائص مضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، وفقا لما ذكره الدكتور «مصطفى قابيل» طبيب الباطنة والجهاز الهضمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن هذه المركبات لا تعمل فقط على تهدئة التهابات الجهاز الهضمي، بل تساعد أيضًا في تعزيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يسهل عملية تكسير الطعام وامتصاص المغذيات بشكل أكثر كفاءة، كما أن يمكن لمشروب القرفة أن يساهم في تنظيم حركة الأمعاء، مما يساعد في تقليل الإمساك.

تجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة نصائح للمواطنين لابد من اتباعها لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.

- تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد.

- مضغ الطعام جيدا.

- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول.

- عدم الإفراط في تناول الدهون الحيوانية والحلويات.

- تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية.

- تناول الزبادي لأنّها تحتوي على البكتيريا النافعة «البروبيوتك».

- ممارسة رياضة مناسبة للحالة الصحية مثل المشي أو غيره من الرياضات المفضلة.