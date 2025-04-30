لبشرة نضرة بدون تجاعيد.. أفضل طريقة لعمل ماسك لبان الدكر في المنزل

التجاعيد من المشكلات التي يعاني منها البعض نتيجة تقدم العمر، وتبحث العديد من السيدات عن طرق مختلفة ونظام روتيني يساعدهن على تجنب الإصابة بها، وتلجأ بعضهن لاستخدام العلاج الكيميائي لتحفيز إنتاج الكولاجين وشد التجاعيد وإخفاءها.

ونوضح في هذا التقرير طريقة عمل ماسك لبان الدكر الذي يعد من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من التجاعيد في الوجه.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير ماسك لبان الدكر، وفقا لموقع « good house keeping» والتي جاءت كالتالي:

2 ملعقة لبان دكر

1 كأس ماء مغلي

طريقة الاستخدام

في البداية يتم نقع اللبان الدكر في الماء المغلي ويغطى ليلة كاملة.

بعد تغيير الماء للون الأبيض يتم تصفية المنقوع ويوضع في إناء زجاجي.

باستخدام قطن نظيفة تبلل بماء لبان الدكر المنقوع.

توضع بعد ذلك على التجاعيد حول العينين.

يترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ويرطب بعدها.

طريقة عمل ماسك لبان الدكر والنشا

1 كوب لبان دكر منقوع في ماء مغلي ومصفى

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة فيتامين E أو معدل كبسولتين

خطوات التحضير