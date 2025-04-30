الهند تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية حتى 23 مايو

أعلنت الهند إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية حتى 23 مايو المقبل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد هجوم إرهابي

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من المسلحين في 22 أبريل الجاري، بالقرب من مدينة باهالجام في إقليم جامو وكشمير الهندي، إذ أطلق المسلحون النار على مجموعة من السياح كانوا في نزهة خيول في وادي بايساران، أحد المقاصد السياحية الشهيرة في المنطقة.

وقررت السلطات الهندية تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين على الفور، مع إلغاء التأشيرات السارية اعتبارًا من 27 أبريل، ومن جانبها، علقت باكستان جميع أشكال التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمام خطوطها الجوية.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، اليوم، إن بلاده لديها معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند ستشن هجومًا خلال 24 إلى 36 ساعة.