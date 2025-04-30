أسامة كمال: العمل لا يختصر في أداء المهام المقررة فقط.. يجب الإبداع والابتكار

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي أم سي»، أن مفهوم العمل في مصر يختلف في تسميته عن كثير من الدول العربية، مشيرا إلى أنه يُعرف لدينا باسم «الشغل»، بينما يُطلق عليه في دول أخرى اسم «الدوام»، والذي يشير فقط إلى الحضور والالتزام بساعات معينة في مكان العمل.

العمل اسمه الشغل ولا الدوام؟

أوضح «كمال»، خلال تقديم برنامجه «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الآباء المصريين أطلقوا على العمل «شغل»؛ لأنه يمثل انشغال الإنسان الحقيقي، فهو ليس مجرد وقت يُقضى، بل شيء جوهري في الحياة، يجب أن يكون محور اهتمام العامل، لأنه يؤثر على ذاته ومن حوله.

وشدد على أن العمل لا يجب أن يُختصر في أداء المهام المقررة أو مجرد «تسديد خانة» للحصول على الراتب، بل يجب أن يحمل معه الإبداع، والابتكار، والحرص على التطوير، لأن هذا ما يصنع الفرق بين عامل يؤدي مهمة، وآخر يضيف قيمة، مضيفا أن الانشغال الحقيقي بالعمل هو الحصن الذي يحمي الموظف من آفة بيئات العمل المكتبية مثل الكسل، النميمة، والقيل والقال.

رسالة للمجتمع

وتابع الإعلامي أسامة كمال، :«اللي بيشتغل بجد مش فاضي يحبط ولا يتكلم عن الناس»، موجهًا رسالة للمجتمع، قائلًا: «لازم كلنا نكون شغيله، مش بس عشان الشغل نفسه، لكن عشان نفسنا، وبلدنا، والناس اللي حوالينا، الشغل هو اللي بيصنع الإنسان الحقيقي».