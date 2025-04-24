أسامة كمال: سيناء ليست مجرد أرض حدود.. بل امتحان وجود

قال الإعلامي أسامة كمال، إن التاريخ في سيناء يمشي على قدميه، ونايم تحت الرمل، ومدفون في الصخر، وواقف شامخ في التبة، مؤكدا أنها ليست مجرد أرض تحررت، بل امتحان، والذي نجح فيه دفع الثمن دما وصبرا وعمرا، فسيناء أرض ليست كأي أرض، فهي ليست أرض حدود بل أرض وجود، قطعة غالية في جسد الوطن، تعرضت لاختبارات ومحن كثيرة، ونجحنا في كل اختبار وتجاوزنا كل المحن.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن سيناء صرخت رافضةً الاحتلال، ورفضت أن تكون أرضها غنيمة للغير، ولم تقبل أن تُنزع عنها مصريتها، فهي نقطة نور في تاريخنا وحاضرنا، وعلامة جرح في تاريخ من يعادينا، مؤكدًا أن سيناء استعدناها بالحرب، وحميناها بالحب، وبنيناها بالإيمان، استعدناها من عدو ارتدى زي الحرب تارة، واختبأ خلف شعارات دينية تارة أخرى، وهم لا يعرفون وطنًا ولا دينًا، استعدناها ممن احتلوها بالسلاح ومن حاولوا احتلالها بالميليشيات، وهؤلاء أصبحوا في مزبلة التاريخ، بينما بقيت سيناء حية.

وتابع: «سيناء هي الدليل على قدرة مصر على فعل أي شيء، وهي البرهان على أن هذه الدولة حين تقرر استرداد حقها لا تنتظر ولا تتفاهم، نتفاهم في كل شيء، إلا في الأرض والعِرض، بعد نكسة 1967، ظن العدو أن سيناء قد نُسيت، ولم يعرف أننا لا ننسى ولا نتجاوز، وفي الوقت الذي كانت فيه مصر تُعيد ترتيب صفوفها، ضرب أبناء سيناء أعظم الأمثلة في الانتماء، فتراثهم مليء بالقصص العظيمة، وكان مجرد امتلاك الراديو يُعد تهمة، لأنهم كانوا ممنوعين من سماع البيانات أو النشرات العسكرية».

وأكمل كمال: «أهالي سيناء خبأوا الراديوهات في جرار المياه ليتناقلوا الأخبار، وكانوا يعملون مع الجيش، حتى الأطفال كانوا ينقلون الرسائل الأمنية وسط الطعام والملابس، وعلى أرض سيناء وقف الشيخ سالم الهرش، بينما كانت إسرائيل تعتقد أن أبناء سيناء لا ولاء لهم، فطلبوا منه أن يعلن في مؤتمر صحفي قبوله باستقلال سيناء عن مصر، لكنه خدعهم حتى يوم مؤتمر «الحسنة»، حيث وقف أمام وسائل الإعلام قائلًا: «نحن مصريون وسيناء لم تكن ولن تكون إلا جزءًا من مصر، ومن يريد التفاوض بشأن سيناء فليذهب إلى جمال عبد الناصر في القاهرة ليتفاوض معه على خروجكم من أرضنا، وكانت تلك هي كلمة كل أبناء سيناء».