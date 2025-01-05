بحضور نجوم الفن.. حمادة هلال يشعل حفل زفاف 200 فتاة بمشاركة فرقة الفلكلور البدوي

بحضور نجوم الفن.. حمادة هلال يشعل حفل زفاف 200 فتاة بمشاركة فرقة الفلكلور البدوي

بحضور نجوم الفن.. حمادة هلال يشعل حفل زفاف 200 فتاة بمشاركة فرقة الفلكلور البدوي

كتب: ياسمين محمود


أحيا النجم حمادة هلال احتفالية زفاف جماعي لـ200 فتاة ضمن فعاليات «أسبوع الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية التي أقيمت بسيدي عبد الرحمن في العلمين الجديدة بحضور عدد من نجمات الفن والإعلام وقيادات العمل المدني والتطوعي.

وأشعل حمادة هلال الاحتفالية بعدد من أغانيه الرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني، وللمرة الأولى قدم فريق الفلكلور البدوي استعراضاته المميزة وسط المزيد من آجواء البهجة والرومانسية.

وحرص حمادة هلال على توجيه تحية للعرائس وأُسرهن، بالإضافة إلى كلمة شكر للحضور على رأسهم محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والفنانات ليلي علوي وإلهام شاهين وفيفي عبده ووفاء عامر والاعلامية هالة سرحان وأميرة حسن مختار، كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والدكتور سامر يوسف وحرمه مهندسة الدكتور رباب عبد العاطي وزينات الشال، بالإضافة إلى المشاركين مع «أسبوع الخير».

وعقب انتهاء فقرته تبادل حمادة الصور التذكارية مع الحضور من الفنانات ومحبيه من أهالي مطروح والساحل الشمالي، بالإضافة إلى قيامه بالتصوير مع شاب من ذوي القدرات الخاصة من منظمي «أسبوع الخير».

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