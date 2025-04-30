وصول تامر حسني وحمادة هلال للمشاركة في فعاليات «أسبوع الخير»

كتب: ياسمين محمود

وصل عدد من نجوم الفن، منذ قليل، إلى سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين الجديدة، للمشاركة في فعاليات «أسبوع الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتيسير زواج 200 فتاة.

وكان من أبرز الحضور تامر حسني، وحمادة هلال، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وفيفي عبده، ووفاء عامر، والإعلامية هالة سرحان، وأميرة حسن مختار كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والدكتور سامر يوسف وحرمه المهندسة الدكتورة رباب عبد العاطي، وزينات الشال، إلى جانب عدد من المشاركين مع صندوق «تحيا مصر» في فعاليات «أسبوع الخير».

وكان في استقبال نجوم الفن محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب محمود، ومن المقرر أن يشارك النجمان تامر حسني وحمادة هلال في إحياء حفل الزفاف الجماعي لـ200 فتاة ضمن فقرات الاحتفالية.