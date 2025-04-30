وصول تامر حسني وحمادة هلال للمشاركة في فعاليات «أسبوع الخير»

وصول تامر حسني وحمادة هلال للمشاركة في فعاليات «أسبوع الخير»

وصول تامر حسني وحمادة هلال للمشاركة في فعاليات «أسبوع الخير»

كتب: ياسمين محمود

وصل عدد من نجوم الفن، منذ قليل، إلى سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين الجديدة، للمشاركة في فعاليات «أسبوع الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتيسير زواج 200 فتاة.

وكان من أبرز الحضور تامر حسني، وحمادة هلال، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وفيفي عبده، ووفاء عامر، والإعلامية هالة سرحان، وأميرة حسن مختار كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والدكتور سامر يوسف وحرمه المهندسة الدكتورة رباب عبد العاطي، وزينات الشال، إلى جانب عدد من المشاركين مع صندوق «تحيا مصر» في فعاليات «أسبوع الخير».

وكان في استقبال نجوم الفن محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب محمود، ومن المقرر أن يشارك النجمان تامر حسني وحمادة هلال في إحياء حفل الزفاف الجماعي لـ200 فتاة ضمن فقرات الاحتفالية.

اسبوع الخير اسبوع الخير اسبوع الخير

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا