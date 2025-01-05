درجات الحرارة اليوم على المحافظات بعد انتهاء العاصفة الترابية

استقرار في الأحوال الجوية تشهده البلاد اليوم بعد انتهاء العاصفة الترابية التي ضربت عددا من محافظات الجمهورية أمس الأربعاء، مع بعض الظواهر الجوية التي لن تؤثر على النشاط اليومي.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، تفاصيل درجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية المتوقعة بعد انتهاء العاصفة الترابية اليوم

انتهاء العاصفة الترابية

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم ما يلي:



القاهرة: الصغرى 17 العظمى 26.



العاصمة الإدارية: الصغرى 17 العظمى 26



6 أكتوبر: الصغرى 16 العظمى 27



بنها: الصغرى 16 العظمى 27



دمهنور: الصغرى 17 العظمى 26



وادي النطرون: الصغرى 17 العظمى 26



كفر الشيخ: الصغرى 17 العظمى 26



المنصورة: الصغرى 17 العظمى 26



الزقازيق: الصغرى 17 العظمى 26



شبين الكوم: الصغرى 16 العظمى 26



طنطا: الصغرى 16 العظمى 25



بورسعيد: الصغرى 16 العظمى 25



الإسماعيلية: الصغرى 18 العظمى 29



السويس: الصغرى 16 العظمى 29



العريش: الصغرى 15 العظمى 28



رفح: الصغرى 14 العظمى 28



رأس سدر: الصغرى 18 العظمى 28



نخل: الصغرى 11 العظمى 28



كاترين: الصغرى 10 العظمى 24



الطور: الصغرى 18 العظمى 26



طابا: الصغرى 18 العظمى 26



الإسكندرية: الصغرى 14 العظمى 21



العلمين: الصغرى 13 العظمى 22



مطروح: الصغرى 13 العظمى 20



السلوم: الصغرى 14 العظمى 21



سيوة: الصغرى 14 العظمى 23



رأس غارب: الصغرى 17 العظمى 27



الغردقة: الصغرى 22 العظمى 29



سفاجا: الصغرى 17 العظمى 26



مرسى علم: الصغرى 23 العظمى 35



شلاتين: الصغرى 23 العظمى 35



حلايب: الصغرى 22 العظمى 32



أبورماد: الصغرى 22 العظمى 32



رأس حدربة: الصغرى 22 العظمى 30



الفيوم: الصغرى 15 العظمى 27



بني سويف: الصغرى 15 العظمى 27



المنيا: الصغرى 15 العظمى 28



أسيوط: الصغرى 15 العظمى 28



سوهاج: الصغرى 15 العظمى 29



قنا: الصغرى 15 العظمى 32



الأقصر: الصغرى 19 العظمى 34



أسوان: الصغرى 19 العظمى 34



الوادي الجديد: الصغرى 17 العظمى 33