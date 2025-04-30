تعرف على حالة الطقس غدا بعد موجة رياح وأتربة بسبب العاصفة

تعرف على حالة الطقس غدا بعد موجة رياح وأتربة بسبب العاصفة

تعرف على حالة الطقس غدا بعد موجة رياح وأتربة بسبب العاصفة

بعد موجة رياح وأتربة بسبب العاصفة شهدتها مصر على مدار أمس واليوم، يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، إذ تشهد ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة طقس معتدلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مقطعة.

أشار بيان الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: الصغرى 17 العظمى 26.

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 العظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 16 العظمى 27

بنها: الصغرى 16 العظمى 27

دمهنور: الصغرى 17 العظمى 26

وادي النطرون: الصغرى 17 العظمى 26

كفر الشيخ: الصغرى 17 العظمى 26

المنصورة: الصغرى 17 العظمى 26

الزقازيق: الصغرى 17 العظمى 26

شبين الكوم: الصغرى 16 العظمى 26

طنطا: الصغرى 16 العظمى 25

بورسعيد: الصغرى 16 العظمى 25

الإسماعيلية: الصغرى 18 العظمى 29

السويس: الصغرى 16 العظمى 29

العريش: الصغرى 15 العظمى 28

رفح: الصغرى 14 العظمى 28

رأس سدر: الصغرى 18 العظمى 28

نخل: الصغرى 11 العظمى 28

كاترين: الصغرى 10 العظمى 24

الطور: الصغرى 18 العظمى 26

طابا: الصغرى 18 العظمى 26

الإسكندرية: الصغرى 14 العظمى 21

العلمين: الصغرى 13 العظمى 22

مطروح: الصغرى 13 العظمى 20

السلوم: الصغرى 14 العظمى 21

سيوة: الصغرى 14 العظمى 23

رأس غارب: الصغرى 17 العظمى 27

الغردقة: الصغرى 22 العظمى 29

سفاجا: الصغرى 17 العظمى 26

مرسى علم: الصغرى 23 العظمى 35

شلاتين: الصغرى 23 العظمى 35

حلايب: الصغرى 22 العظمى 32

أبورماد: الصغرى 22 العظمى 32

رأس حدربة: الصغرى 22 العظمى 30

الفيوم: الصغرى 15 العظمى 27

بني سويف: الصغرى 15 العظمى 27

المنيا: الصغرى 15 العظمى 28

أسيوط: الصغرى 15 العظمى 28

سوهاج: الصغرى 15 العظمى 29

قنا: الصغرى 15 العظمى 32

الأقصر: الصغرى 19 العظمى 34

أسوان: الصغرى 19 العظمى 34

الوادي الجديد: الصغرى 17 العظمى 33

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