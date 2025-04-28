تفاصيل طقس الأربعاء المقبل: رياح وأتربة وارتفاع في درجات الحرارة

كتب: سمر إيهاب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس بعد غد الأربعاء، إذ أنّه متوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر ومدن القناة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

ارتفاع الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي خماسيني على الصحراء الغربية يؤدي إلى رياح مثيرة للرمال وتصل سرعات رياح من 40 إلى 60 كم/ ساعة، مع احتمالية وجود هبات رياح تصل لـ70 إلى 80 كم/ساعة ، إلى جانب انخفاض الرؤية الأفقية تصل لدرجة تصل لأقل من 1000 متر.

منخفض جوي خماسيني

ويؤثر المنخفض الجوي الخماسيني على الحرارة فيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى 33 والصغرى 17، وتصل العظمى على الوجه البحري 33 والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون العظمى 23 والصغرى 14، وتصل العظمى على السواحل الشمالية الشرقية 25 والصغرى 16، وعلى شمال الصعيد تصل العظمى 37 والصغرى 17 وجنوب الصعيد تكون العظمى 39 والصغرى 21.

ومتوقع أن يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونصحت منار غانم المواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار الأربعاء مع ضرورة القيادة بهدوء وارتداء الكمامات.

أماكن سقوط الأمطار الأربعاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع أيضا وجود فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد.

على أن يبدأ الطقس في الاستقرار الخميس المقبل وتنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، نتيجة تأثير الكتل الهوائية الشمالية