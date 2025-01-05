مناقشة رواية «صلاة القلق» في معرض مسقط للكتاب اليوم

كتبت- إلهام الكردوسي:

أعلن الكاتب محمد سمير ندا مناقشة روايته «صلاة القلق» الفائزة بجائزة البوكر 2025، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب، ومن المقرر أن يدير المناقشة اليوم الناشر شوقي العنيزي مدير دار مسكلياني ناشر الرواية.

وفازت رواية صلاة القلق بجائزة البوكر في دورتها الـ18 التي أُعلنت الأسبوع الماضي، وتدور أحداثها حول قرية في الصعيد «نجع المناسي» تتعرض لسقوط نيزك يعزلها عن العالم المحيط على مدار عشر سنوات، في فترة زمنية من 1967-1977.

والرواية هي الثالثة التي تفوز بجائزة البوكر لكاتب مصري، حيث فاز بها بهاء طاهر في العام 2008 ويوسف زيدان في العام 2009.

وزارة الثقافة تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب

في سياق آخر، تشارك وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمجموعة متميزة من أحدث إصداراتها في مختلف مجالات الفكر والمعرفة، تشمل التراث والتاريخ والأدب والفلسفة والدراسات الإنسانية، كما تعرض دار الكتب والوثائق القومية بمجموعة من إصداراتها الحديثة التي تسلط الضوء على التراث الوثائقي الوطني، بما يثري معرفة جمهور المعرض ويمد جسور التواصل مع الباحثين والمهتمين بالتراث العربي.