كتبت- إلهام الكردوسي:

نشر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة مرمة سامي نبذة عن كتاب «فرقة العمال المصرية» من إصدارات المركز القومي للترجمة وتأليف كايل جون أندرسون وترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح على، وذلك بمناسبة عيد العمال الذي يوافق اليوم 1 مايو.

الكتاب توثيق لتجربة رجال فرقة العمال المصرية في الحرب العالمية الأولى