«القومي للترجمة» يصدر كتاب «فرقة العمال المصرية» يوثق بطولات الكادحين في الحرب العالمية الأولى
«القومي للترجمة» يصدر كتاب «فرقة العمال المصرية» يوثق بطولات الكادحين في الحرب العالمية الأولى
كتبت- إلهام الكردوسي:
نشر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة مرمة سامي نبذة عن كتاب «فرقة العمال المصرية» من إصدارات المركز القومي للترجمة وتأليف كايل جون أندرسون وترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح على، وذلك بمناسبة عيد العمال الذي يوافق اليوم 1 مايو.
الكتاب توثيق لتجربة رجال فرقة العمال المصرية في الحرب العالمية الأولى
بحسب مترجم الكتاب، الإصدار هو توثيق لتجربة رجال فرقة العمال المصرية في الحرب العالمية الأولى لأنها من المساحات الفارغة في سجلات الحرب، إذ لم يكن لدى غالب الكتاب والقراء من الجمهور الناطق بالانجليزية اهتمام يذكر بقصص رجال (غير بيض) يعملون وراء خطوط الجبهة في الوقت الذي يعود فيه رجالهم إلى الوطن يلفهم المجد، وعبارة (غير بيض) من أهم مفاتيح بناء الكتاب وأدواته التحليلية و التفسيرية ذلك ان العرق أهم عدسة تحليلية نظر بها المتابعون المعاصرون إلى فرقة العمال.