 عاطف معتمد يوقع كتاب «الأرض الحمراء» بالمركز القومي للترجمة «صور»

شهد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل توقيع كتاب «الأرض الحمراء.. جغرافيا الآثار في صحراء مصر الشرقية»، حضر الحفل مترجمه الدكتور عاطف معتمد، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وذلك بمناسبة تصدر الكتاب مبيعات المركز في يوليو الماضي.

حفل توقيع كتب عاطف معتمد

كما وقع «معتمد» عددًا من كتب المترجمة والصادرة عن المركز بترجمته، من بينها «جغرافيا السياسة في روسيا، تاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة»، وشهد حضور حفل التوقيع الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، وعدد من الأكاديميين والكتاب والمترجمين.

وكتاب «الأرض الحمراء.. جغرافية الآثار في صحراء مصر الشرقية»، صادر مؤخرا عن المركز القومي للترجمة، ومن تأليف مجموعة من المؤلفين الأجانب، وهم ستيفين بوثام، مارتن هنس، هيندراكي نوينز، وترجمة نخبة من المترجمين، وهم الدكتور عاطف معتمد، الدكتورة ريهام أبو دنيا، الدكتور عزت زيان، الدكتور محمد رزق.

رئيس القومي للترجمة: معتمد يكمل مسيرة جمال حمدان

ومن جانبها أشادت الدكتورة كرمة سامي بترجمات عاطف معتمد، قائلة إنه يواصل مسيرة عالم الجغرافيا الراحل الدكتور جمال حمدان، مؤكدة أن كتاباته تتميز بالرشاقة والجمال.

وأكملت كرمة: "ويقدم د. معتمد الجغرافيا بشكل يستطيع أن يفهمه الجميع، بخلاف ما اعتدنا عليه فى المدارس، استطاع بفضل هذه القدرات تقريب علم الجغرافيا إلى القراء"، ووصفته بالمثقف العضوي الحريص على نقل علمه للجميع عبر فيس بوك.

من جانبه قال عاطف معتمد عن الكتاب، إن «الأرض الحمراء»، هي الصحراء الشرقية، مشيرا إلى أنه لا يوجد كتابات بأقلام مصرية كافية عن جغرافيا مصر بصورة وافية، في حين يوجد كتاب أجانب اهتموا بالكتابة عن جغرافية القطر المصري، مؤكدًا أن جهود المصريين من باحثين ومؤرخين وأثريين وجغرافيين، لم تجتمع في عمل واحد باللغة العربية.

"معتمد": الكتاب مرجع نادر في تناول البعثات الأثرية

وتابع "معتمد": "الكتاب مرجع نادر في تناول نتائج البعثات الأثرية للمواقع التاريخية في الفترة اليونانية الرومانية في صحراء مصر الشرقية، ويقدم عرضًا مبسطًا وملخصًا لعشرين سنة من البحث فى آثار الصحراء الشرقية، ويضم موضوعات وقضايا تعرض لأول مرة".

وخلال حفل التوفيع، قدم المركز القومي للترجمة خصم 40% على جميع كتب الدكتور عاطف معتمد والمتوفرة في منفذ البيع وعلى مدار اليوم.

من هو عاطف معتمد؟

الدكتور عاطف معتمد أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهو باحث ومترجم في الجغرافيا والعلاقات الدولية، عمل مستشارًا ثقافيًا لمصر ورئيسًا للبعثة التعليمية المصرية في السفارة بموسكو خلال الفترة من 2014 إلى 2017، وصدر له عددًا كبيرًا من المؤلفات والكتب المترجمة والأبحاث.