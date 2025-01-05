«جاهين والأبنودي ومكاوي.. إبداع لا ينتهي».. لقاء للاحتفاء برواد الأدب في «ثقافة أسيوط»

كتبت- إلهام الكردوسي:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء أدبيا بعنوان «جاهين والأبنودي ومكاوي.. مسيرة إبداعية لا تنتهي» عقده نادي أدب أسيوط الجديدة، بمقر مكتبة الطفل والشباب بمدينة أسيوط الجديدة، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء بروّاد الإبداع المصري.

استهل اللقاء بكلمة ألقتها الأديبة الدكتورة هند محسن، استعرضت خلالها ملامح السيرة الإبداعية والإنسانية للشاعر صلاح جاهين، مشيرة إلى بصمته العميقة في المشهد الثقافي والسينمائي، معتبرة أن إرثه الفني يستحق وقفات طويلة تتجاوز مجرد أمسية.

تفاصيل اختفال قصور الثقافة ب المبدعين

كما تناول الشاعر والناقد أحمد الشافعي تجربة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، مبينا ارتباط كلماته بالوجدان الشعبي، ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية، مؤكدًا أن الاحتفاء بالمبدعين هو احتفاء بالقيم التي غرسوها في الوعي الجمعي.

أما الموسيقار سيد مكاوي، فقد سلط الضوء على مسيرته المايسترو نصر الدين أحمد، قائد فرقة أحمد بهاء الدين للموسيقى العربية، مشيدا بإسهاماته الأصيلة في الموسيقى العربية، واصفًا إياه بأحد أعمدة التلحين الطربي في العالم العربي.