«ليل العاشقين» ينافس في المسابقة العربية لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

كتبت : أميرة عزالدين

تستقبل سينما مترو بوسط البلد بالإسكندرية الليلة، عرض الفيلم القصير «ليل العاشقين» للمخرج خالد غريب، الذي يتنافس في المسابقة العربية بمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة في دورته الـ11 كعرض إفريقي أول، في العرض الثاني للفيلم بعد مشاركته في مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب في دورته الأولى سنة 2025، كما يشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان الفيلم المستقل الأوروبي ECU في دورته الـ20 بباريس في الفترة من 9 حتى 11 مايو المقبل.

تفاصيل عرض فيلم ليل العاشقين

وقال المخرج خالد غريب فى تصريحات صحفية: «بدأت العمل على الفيلم قبل نحو عام، سنة، بدأت كتابة الفيلم بمفردي ثم انضمت إليّ رنا شنينشن، واتفقنا على النسخة النهائية التي تم تصويرها والتي عُرضت للجمهور في المهرجانات التي شارك فيها، وهي النسخة الـ12 من الفيلم».

وعبّرت المنتجة باهو بخش عن سعادتها بعرض فيلم ليل العاشقين ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مؤكدة أنّه عمل يستحق المشاهدة لتفاصيله المختلفة.

وأضافت فى تصريحات صحفية: «سعدتُ بالمشاركة في تقديم العمل، هو من المشاريع الخاصة بالنسبة لنا في دعم مشاريع طلبة معهد السينما».

تفاصيل فيلم ليل العاشقين



فيلم ليل العاشقين يتنافس في مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان مع 9 أفلام من السعودية والمغرب والإمارات ولبنان والبحرين والأردن، إضافة إلى فيلمين آخرين من مصر، والفيلم بطولة نزار المغربي وجلال العشري ورانيا زهرة، إخراج وتأليف خالد غريب وشارك في كتابة السيناريو رنا شنينشن، مدير التصوير مصطفى سليمان، ومونتاج عبدالعظيم أيمن، وهندسة الصوت والموسيقى التصويرية ليوسف هاني، وcolorist باهي طه، وتصميم ملابس سارة ايمن، وإنتاج ريد ستار والمعهد العالي للسينما وفريق عمل الفيلم، وتوزيع سعدون فيلم.

تدور أحداث الفيلم في أحد أفقر أحياء القاهرة، حيث يعمل صابر في مقبرة ويعيش حياة صعبة ووحيدة، والشيء الوحيد الجيد في حياته هو «وداد» المرأة التي يحبها سرا رغم الشائعات التي تدور حولها، ينمو حبه الرقيق لها في الخفاء، لكن المشاكل تبدأ عندما يهتم زكريا رئيس صابر القاسي بوداد، ومع انهيار حياة صابر يجد نفسه مدفوعًا نحو نهاية مأساوية ومحطمة للقلب.