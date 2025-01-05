«الداخلية»: رفع 65 مركبة وتحرير مخالفات مرورية لعدم ارتداء الخوذة

محمد بركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط المخالفات المرورية وإزالة المركبات المتروكة والمتهالكة، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة

تم رفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 559 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، بالإضافة إلى تحرير 862 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تواصل الأجهزة المعنية جهودها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين.