محافظ الجيزة: ندرس التوسع في الدفع بشركات النظافة للجمع السكني في القرى والمراكز

محافظ الجيزة: ندرس التوسع في الدفع بشركات النظافة للجمع السكني في القرى والمراكز

محافظ الجيزة: ندرس التوسع في الدفع بشركات النظافة للجمع السكني في القرى والمراكز

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة٬ لقاءً للوقوف على آليات رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وطرق الدفع بوتيرة العمل لتحقيق رضا المواطنين.

تضم جميع الإمكانات والتحديات المتعلقة بمنظومة النظافة

أطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء على قاعدة البيانات الشاملة التي تضم جميع الإمكانات والتحديات المتعلقة بمنظومة النظافة، بما في ذلك الاحتياجات المالية الواجب توافرها للتوسع في خطة الدفع بشركات الجمع السكني للمخلفات وتحسين كفاءة العمل.

كما اطلع على الحصر الدقيق للمدخلات والمصروفات الخاصة بقطاع النظافة، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية للوصول إلى المستوى الأمثل من الكفاءة في تقديم الخدمات.

تضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين

وأكد النجار سعي المحافظة نحو دراسة آليات التوسع في الدفع بشركات النظافة للجمع السكني في القرى والمراكز وفق شروط وضوابط عمل تضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.


وأشار إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأداء شركات النظافة لرصد أي قصور أو معوقات تعترض سير العمل، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بين الأحياء لضمان تحقيق أعلى معدلات النظافة وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.
حضر اللقاء السادة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد ومحمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.

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