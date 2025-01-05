بيت الزكاة والصدقات يعلن موعد صرف إعانة شهر مايو 2025: خلال ساعات

بيت الزكاة والصدقات يعلن موعد صرف إعانة شهر مايو 2025: خلال ساعات

بيت الزكاة والصدقات يعلن موعد صرف إعانة شهر مايو 2025: خلال ساعات

وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر مايو بدءًا من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

أعلن بيت الزكاة في بيان له، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر مايو، سيكون متاحًا في كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في كل المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

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