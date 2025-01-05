باحث سياسي: الضربات المتبادلة بالبحر الأحمر ترفع حدة التوتر الأمريكي الإيراني

قال نعمان أبو عيسى كاتب وباحث سياسي، إن التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي، جاءت بلهجة غير معتادة، وتعكس توترا واضحا داخل دوائر القرار في واشنطن، مشيرا إلى أن هذه التصريحات ليست موجهة فقط إلى الحوثيين، بل بشكل صريح إلى إيران، التي تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم الحوثيين تكنولوجيًا وعسكريًا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قد حذر إيران من أنها ستدفع ثمن دعمها للحوثيين في اليمن، في تغريدة عبر منصة «إكس».

خسائر أمريكية في البحر الأحمر تثير الانفعال

أضاف أبو عيسى في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت منذ 47 يومًا أكثر من 500 ضربة جوية ضد أهداف في اليمن، في وقت تكبّدت فيه خسائر مباشرة، بينها طائرة مقاتلة من على متن حاملة طائرات وطائرة مسيرة تُقدّر قيمتها بـ30 مليون دولار.

وتابع بأنّ هذه التطورات، تسببت في ضغط متزايد على الجيش الأمريكي، وأثّرت على الروح المعنوية لقواته في المنطقة.

المفاوضات النووية في مهب التصعيد العسكري

أوضح أبو عيسى، أنّ التصريحات الأمريكية قد تحمل رسالة تفاوضية غير مباشرة لإيران، في ظل تعثّر المفاوضات بشأن برنامجها النووي والصواريخ الباليستية، لافتًا إلى أن واشنطن قد تحاول استخدام التهديدات العسكرية كورقة ضغط، لدفع طهران إلى تقديم تنازلات تتعلق بأذرعها الإقليمية أو أنشطتها النووية.