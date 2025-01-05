وزير الإسكان يتفقد مشروع «حدائق تلال الفسطاط» لمتابعة أعمال التنفيذ

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة موسعة لمشروع حدائق تلال الفسطاط، والذي يقام على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، يرافقه اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان.



وتجول الوزير بمختلف مكونات المشروع سيرا على الأقدام، بداية بالمنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، إذ تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131 ألف متر مربع، وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم (12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات )، ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة، وبها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق الموقع، بالإضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

المنطقة الثقافية ومنطقة النهر





وانتقل وزير الإسكان لمتابعة سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، وتقع المنطقة الثقافية مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم، وتعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التى تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام.







وتفقد وزير الإسكان منطقة المغامرة، وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، وهى عبارة عن منطقة ألعاب، و3 مبان خدمية، ومبنى ألعاب أطفال، ومبنى خدمي، ومبنى دورات مياه، وأعمال مرافق.









وتفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، منطقة الأسواق وهى عبارة عن منطقة تجارية بمساحة 60 ألف متر مربع، الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج.



وفي ختام الجولة، وجه وزير الإسكان بدفع عجلة العمل بالمشروع للانتهاء من تنفيذه في موعده وفقا للخطة الزمنية الموضوعة له، وإزالة المخلفات أولاً بأول بالموقع، وتكثيف العمالة، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لتنفيذ كل التوجيهات للانتهاء من المشروع.