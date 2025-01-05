أول تعليق من رضا البحراوي بعد قرار «المهن الموسيقية» بإيقافه شهر عن الغناء

كتبت : أميرة عزالدين

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، منذ قليل، إيقاف العضو العامل رضا محمد درويش الشهير برضا البحراوي لمدة شهر يبدأ من اليوم 1 من شهر مايو، بالاضافة إلي إحالته لمجلس التأديب نظرا لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقا بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة ومخالفته لنص المادتين 60 و61 من قانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978، ويأتي ذلك اتساقا مع دور نقابة المهن الموسيقية الوطني في الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية.

اول تعليق من رضا البحراوي على قرار الايقاف شهر من نقابة الموسيقيين

وفي أول تعليق من رضا البحراوي علي قرار نقابة الموسيقيين بايقافه عن الغناء لمدة شهر، أوضح البحراوي من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا .. الحمدلله دائما وأبداً ، الحمد لله علي كل حال.

سبب ايقاف رضا البحراوي عن الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارها بإيقاف رضا البحرواي بعد انتشار مقطع فيديو لـ حمو بيكا يتضمن كلمات تسىء إلي مؤسسات الدول، ما جعل حمو بيكا يشير إلي رضا البحراوي وأنه قام بغناء مقطع الفيديو من قبله، ويجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه أيضًا، وهوما جعل نقابة الموسيقيين تقرر التحقيق معه، وتبين أنه قام بغناء نفس كلمات الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم احتوائه على عبارات لا تليق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة والظهور بجانب راقصات بشكل مسيئ مما يتعارض مع القيم المجتمعية، ويخالف كل ما ورد بقانون النقابات رقم 35 لسنة 78.