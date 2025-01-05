«المهن الموسيقية» تقرر إيقاف رضا البحراوي وحمو بيكا بعد نشر الفيديو المسيء «مستندات»

كتبت : أميرة عزالدين

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف حامل التصريح محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا لمدة شهرين تبدأ من اليوم 1 من شهر مايو، نظرا لما احتوى فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم احتوائه على عبارات لا تليق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة والظهور بجانب راقصات بشكل مسيئ مما يتعارض مع القيم المجتمعية، ويخالف كل ما ورد بقانون النقابات رقم 35 لسنة 78.

قرارت نقابة المهن الموسيقية ضد رضا البحراوي

كما قررت إيقاف العضو العامل رضا محمد درويش الشهير برضا البحراوي لمدة شهر يبدأ من اليوم 1 من شهر مايو وإحالته لمجلس التأديب نظرا لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقا بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة ومخالفته لنص المادتين 60 و61 بقانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978، ويأتي ذلك اتساقا مع دور نقابة المهن الموسيقية الوطني في الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية.

دعم نقابة المهن الموسيقية لأعضائها

وتلتزم نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفي كامل بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها، وتواصل التقابة دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.