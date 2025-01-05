محافظ مطروح يشارك توزيع أجهزة كهربائية ومواد غذائية على 200 عروسة من الأيتام

كتب - محمد بخات

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بحضور العميد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ومحمد بن حجي، المدير التنفيذي لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، واللواء ممدوح شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان الخيرية وعدد من رجال الأعمال وكبار نجوم الفن والاعلام، في الاحتفالية التى نظمها صندوق تحيا مصر لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير زواج الفتيات بعدد 200 عروسة من الأيتام والأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدنى بمجمع خدمات تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن بالعلمين.

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن دعم الأيتام يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الاولى بالرعاية وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار التعاون الوثيق بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

توزيع أجهزة كهربائية على العرائس

ووجه محافظ مطروح خلال تفقده عدد من الأنشطة والفعاليات الشكر لجهود صندوق تحيا مصر ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان على جهود التعاون وتنظيم هذه الاحتفالية الإنسانية أسبوع الخير، التي تؤكد الحرص على المشاركة المجتمعية والتكافل الاجتماعى لرعاية ودعم الأسر الأولي بالرعاية والفتيات الأيتام مع تيسير زواج الفتيات اليتيمات الأكثر احتياجا الذين جري اختيارهن بمعايير وضوابط من مراكز ومدن المحافظة بعدد 200 عروسه وتسليمهن كل مستلزمات الزواج بواقع عدد 7 أجهزة كهربائية أساسية لكل فتاة تضم ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة تليفزيون، وسخان، وخلاط مروحة مكواة، للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتيسير إقامة أسرة مع تمنياته للفتيات المشاركات بحياة سعيدة.

توزيع 15 طن لحوم و19 طنا مواد غذائية

وتضمت الاحتفالية تقديم الدعم الاجتماعي خلال أسبوع الخير للأسر الأولى بالرعاية بمطروح، وتوزيع 19 طنا مواد غذائية، و15 طناً من اللحوم و25 طن من الخضروات الطازجة، وذلك ضمن جهود الصندوق المستمرة حيث قام الصندوق بتوزيع 2.5 مليون كرتونه مواد غذائية خلال عام على الأسر الأولي بالرعاية بمحافظات الجمهورية بواقع 3 كيلو لكل أسرة.، وتوزيع 5000 قطعة من الأغطية والمفروشات.

وتضمنت الاحتفالية تفقد تنفيذ أكبر حملة كساء للأسر الأولي بالرعاية من خلال معرض الكساء للأطفال والأسر الأولى بالرعاية و توزيع 65 ألف قطعة مجانا من الملابس المتنوعة والمفروشات والصيني وأدوات المطبخ والأواني والعاب الأطفال، لتوزيعها على 5 آلاف من الأولي بالرعاية، وتفقد تنفيذ قافلة طبية شاملة تضم كافة التخصصات الطبية وتوفير النظارات والأدوية والتحويل الإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية الناتجة عن الكشف بالقافلة بدون أي مقابل مادي، وإهداء عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات من قرية سيدي عبد الرحمن والقرى والمراكز المجاورة.

وشهدت الاحتفالية فقرات وأغاني شارك فيها نجوم الغناء المطرب تامر حسني وحمادة هلال، وفرقة مطروح للفنون الشعبية، وعدد من نجوم الفن والكورال، مع إضفاء البهجة وسط فرحة العرائس المشاركات وذويهن.