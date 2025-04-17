محافظ القليوبية يكرم عددا من الأيتام ذوي الهمم في احتفالية بشبرا الخيمة

أكدَ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنّ الاهتمام بالأيتام لا يقتصر على يوم واحد في السنة، بل هو واجب مُستمر على مدار العام، مشددًا على الالتزام الدائم بتقديم الدعم والرعاية للأيتام، وتوفير البيئة المناسبة لهم وتشجيعهم على الاجتهاد والثقة في قدراتهم مع توفير كل ما يحتاجون إليه لتحقيق طموحاتهم، مُشيدًا بالجهود المبذولة لرعايتهم في المحافظة.

جاء ذلك، خلال مشاركة محافظ القليوبية في احتفالية لتكريم الأيتام بمقر نادي المؤسسة العُمالية في حي غرب شبرا الخيمة.

احتفالية كبري بشبرا

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لمصر، أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم لأحد الأطفال من ذوي الهمم، ثم قدمت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتمارس لعبة الكارتيه، فقرة استعراضية، فيما قدم عددًا من الأطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة فقرات غنائية وإنشادية، أبرزوا من خلالها أنهم قادرون على الاندماج وتواجدهم في جميع الفعاليات وتقديم أفضل ما عندهم، وكرّم المحافظ عددًا من الأطفال الأيتام من ذوي الهمم والتقط معهم الصور التذكارية.

الارتقاء بحياة الأيتام

ووجّه الشكر والتقدير لجميع الأمهات الأرامل، تقديرًا لرحلة عطائهن وكفاحهن في رعاية أبنائهن الأيتام، قائلاً إن أبناءنا المُكرمين ليسو أيتامًا لأننا جميعًا أهلهم، لافتًا إلى ترحيبه بكل المُقترحات والمُساهمات التي من شأنها العمل على الارتقاء بحياة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم وإدماجهم في المجتمع.