وزير زراعة مدغشقر يشيد بالتطور الصناعي في مصر خلال زيارته للغربية

أبدى فرانسوا سيرجيو هاجاريزون، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بمدغشقر، إعجابه الشديد بما شاهده من تطور صناعي في مصر، مؤكدا أن مصر دولة رائدة يمكننا التعلم منها، والاستفادة من خبراتها، خاصة في قطاع الزراعة الذي يمثل عماد التنمية المستدامة في القارة السمراء.

جاء ذلك خلال زيارته شركة طنطا موتورز بمدينة طنطا، في مستهل زيارة رسمية تستهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر ومدغشقر في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والميكنة الحديثة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأضاف وزير زراعة مدغشقر، أن زيارته للغربية أضافت له الكثير، لما يوجد فيها من نموذج عملي يجمع بين التخطيط والإرادة والعمل الميداني، ما نحتاج إلى تعزيزه في مدغشقر لتحقيق الاكتفاء الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن الغربية من أكبر المحافظات المصدّرة للبطاطس والمنتجات الزراعية عالية الجودة، لافتا إلى أن قرية شنراق بمركز السنطة تُسهم بنسبة 85% من صادرات مصر من الزبيب، في حين تنتج قرية شبرا بلولة بمركز قطور أكثر من 60% من عجينة الياسمين التي تدخل في صناعة العطور العالمية، مؤكدًا أن هذه النجاحات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة عمل متواصل ودعم كامل للقرى المنتجة، وعددها 29 قرية داخل المحافظة.

تبادل الخبرات

وأضاف الجندي: نحن لا نستعرض فقط ما حققناه، بل نُرحب بتبادل خبراتنا ونقل تجاربنا الناجحة إلى أشقائنا في القارة، وخاصة في ظل ما نمتلكه من بنية صناعية ومراكز تدريب وتكنولوجيا محلية متطورة في مجالات الزراعة والصناعة التحويلية والميكنة الحديثة.

واصطحب المحافظ الوزير الضيف في جولة ميدانية داخل شركة طنطا موتورز، إحدى أقدم وأهم الشركات المصرية في مجال تصنيع المعدات والآلات الزراعية، حيث استمع الوفد الزائر إلى شرح مفصل حول المنتجات التي تحمل شعار بكل فخر صنع في مصر.