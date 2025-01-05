الإجراءات الاسترشادية لانعقاد عمومية وانتخابات نقابة الصحفيين.. تنعقد غدا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها غدا الجمعة 2 مايو 2025، لانتخاب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة، بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

وجاءت الإجراءات الاسترشادية على النحو التالي:



1- يبدأ تسجيل أسماء أعضاء الجمعية العمومية في تمام العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويجوز المد ساعة بساعة، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

2- النصاب القانوني لصحة الانعقاد (25%+ 1) من إجمالي الأعضاء، الذين لهم حق التصويت (مسددي الاشتراكات).

3- الأعضاء غير المسددين لاشتراك النقابة، يحق لهم السداد في "مركز المعلومات"، في نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية، والتصويت في اللجنة الأخيرة رقم (23).

4- تبدأ الجمعية العمومية أعمالها فور إعلان اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

5- يقتصر التواجد داخل مسرح النقابة، الذي تُناقش فيه أعمال الجمعية العمومية على أعضاء النقابة دون غيرهم من خلال إبراز كارنيه عضوية "جدول المُشتغلين". ويُرجى الالتزام بذلك، تيسيرًا على اللجنة المُشرفة والفريق الإداري المعاون.

6- يبدأ التصويت في اللجان فور اتخاذ اللجنة المشرفة على الانتخابات قرارها، بعد مناقشة جدول الأعمال وتلاوة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. ويقوم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بإخطار اللجنة القضائية بالبدء في التصويت.

7- حفاظًا على سرية الاقتراع، يمنع تصوير بطاقة الاقتراع، وسيتم اتخاذ الإجراءات النقابية والقانونية تجاه مَن يخالف هذا القرار.

8- تحظر الدعاية لأي مرشح داخل اللجان الانتخابية بأي صورة من الصور.

9- عدم السماح لأكثر من مندوب واحد فقط لكل مرشح داخل اللجنة الانتخابية.

10- يستمر التصويت حتى السابعة مساءً، ويحق للجنة المشرفة على الانتخابات مد موعد إغلاق باب التصويت في حالات الضرورة، وفي حالة تواجد مجموعة من الزملاء في حرم اللجنة، يتم السماح لهم جميعًا بالتصويت.

11- يجب على العضو المدرج اسمه في كشوف التصويت، إبراز كارنيه العضوية للعام الحالي (2025م)، ووثيقة إثبات هوية (بطاقة رقم قومي- جواز سفر- رخصة قيادة).

12- يتم التصويت ببطاقة اقتراع في صندوق خاص بالنقيب، وبطاقة أخرى في صندوق خاص بعضوية المجلس.

13- ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

14- ضرورة اختيار (6) ستة أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة التصويت، والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.

ويُرجى الانتباه إلى أن اختيار عدد أقل من (6) أسماء، يبطل الصوت.

15. تحديد الأعضاء الناجحين من فوق السن أو تحت السن، يكون -فقط- عند الفرز، ويتم ذلك باختيار أول ثلاثة زملاء حاصلين على أعلى أصوات تحت السن، ثم اختيار الثلاثة الأعلى في ترتيب أصوات الناخبين من المرشحين (فوق السن).

وإذا حصل زميل تحت السن على أصوات أعلى من (جميع) المرشحين فوق السن، تتم إضافته إلى الفائزين. ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.

16- في كل الأحوال، يجب ألا تحتوي بطاقات الاقتراع على علامات تنتهك قاعدة سرية التصويت.

17- لا يتم نقل الصناديق إلا في حضور مندوبي المرشحين، ويبدأ الفرز بصناديق الاقتراع المخصصة لمقعد النقيب، وتُعلن نتيجته أولًا، ثم يبدأ فرز صناديق مقاعد أعضاء المجلس، على أن يتم ذلك بحضور المندوبين ووسائل الإعلام المسموح لها بالتغطية.

18- يتم فرز الأصوات لكل اللجان الفرعية داخل قاعة "محمد حسنين هيكل" في الدور الرابع بمقر النقابة. ويحق للمرشح ووكيله وأحد مندوبيه التواجد أثناء عمل لجنة الفرز الفرعية.

ولكل مرشح على منصب النقيب، الحق في التواجد وحضور وكيله، واثنين من المندوبين عنه من أعضاء الجمعية العمومية (المشتغلين)، أثناء عملية تجميع أصوات اللجان الفرعية، التي تتم بواسطة "اللجنة العامة" في قاعة فرز الأصوات.

وللمرشح أو وكيله، دون غيرهما، حق الاعتراض على سير عملية تجميع الأصوات، أو طلب إعادتها، أو طلب إعادة فرز إحدى اللجان الفرعية.

19- في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة، تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك في اليوم التالي (3 مايو 2025م)، من الساعة الثالثة عصرًا إلى الساعة السابعة مساءً.

ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات، يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

20- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

21- الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، يتم تحت إشراف قضائي كامل من السادة قضاة مجلس الدولة.

22- في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية، يؤجل انعقادها إلى يوم (الجمعة 16 مايو 2025م)، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور نفس النسبة (25%+ 1) من الأعضاء المسددين للاشتراك.



وحددت اللجنة عددا من الإجراءات لتيسير انعقاد الجمعية العمومية، وتأتي كالتالي:

أ- لتسهيل وصول الزملاء للجنة الاقتراع، سيتم إرسال رسائل قصيرة (sms) إلى كل عضو في الجمعية العمومية، وكذلك عبر البريد الإلكتروني، مدون فيها: مقر لجنته الانتخابية ورقمها.

كذلك، فإن كل زميل سيوقّع في كشوف الجمعية العمومية، يحصل على "كارت إرشادي" برقمه المسلسل، ورقم اللجنة، والطابق الموجود به اللجنة.

ب- يتم التيسير على كبار السن وذوي الهمم بتوفير طاقم يساعدهم في الوصول إلى لجنتهم، كما سيتم تخصيص "مصعد" لهم من الجراج، لمَن لا يقوى على صعود السلالم. وهو إجراء تنظيمي يكفل ممارسة الجميع لحق التصويت في الانتخابات.

ج- سيتم تخصيص سلم للصعود إلى الأدوار العليا، وآخر منفصل للنزول، لمنع تكدس الزملاء.

د- تم منح مندوبي المرشحين، واللجنة المشرفة، ومندوبي الصحف، تراخيص حضور لجان الاقتراع والفرز.

ه- تم تجهيز المبنى بوحدة إذاعة داخلية، لإذاعة الإرشادات في كل طوابق مبنى النقابة، والسرادق المقام أمام المبنى، وتيسيرًا لوصول رسائل وتعليمات "لجنة الإشراف" إلى جميع الأعضاء، وكذا إعلان اكتمال النصاب القانوني، أو مد المهلة، أو بدء التصويت.

و- تتوافر "شاشات عرض"، لتمكين الزملاء المتواجدين داخل السرادق والمبنى من متابعة وقائع الجمعية العمومية، التي تُجرى داخل المسرح، وكذلك متابعة عملية الفرز.

وفي إطار التسهيلات، التي اتخذتها اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين ، أعلنت اللجنة عن إمكانية سداد اشتراك النقابة لغير المسددين عن عام 2024م، وذلك منذ الساعة العاشرة صباح الجمعة 2 مايو وحتى انتهاء عملية التصويت في السابعة مساءً ، على أن يكون سداد الاشتراك واستخراج بطاقة العضوية بمركز المعلومات في الطابق الثاني بمقر النقابة .