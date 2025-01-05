موعد صلاة الجمعة اليوم 2 مايو في القاهرة والمحافظات

يحرص الكثيرون على أداء صلاة الجمعة في موعدها والاستعدادها لها مبكرا، لسماع الخطبة والحصول على الأجر كاملاً؛ لذا يعد معرفة موعد صلاة الجمعة من الأمور المهمة التي يحرص عليها المسلمون، ونستعرضها خلال هذا التقرير وفق ما حددته هيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة والمحافظات

ويأتي موعد صلاة الجمعة في القاهرة والمحافظات، وفق هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

موعد أذان الظهر في القاهرة الساعة 12:52 مساء.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية الساعة 12:57 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات والمدن

موعد أذان الظهر في شرم الشيخ الساعة 12:40 مساء.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان الظهر في بلطيم الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان الظهر في رأس غارب الساعة 12:44 مساء.

موعد أذان الظهر في الضبعة الساعة 1:03 مساء.

موعد أذان الظهر في العلمين الساعة 1:01 مساء.

موعد أذان الظهر في طنطا الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان الظهر في بني سويف الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان الظهر في المنيا الساعة 12:54 مساء.

موعد أذان الظهر في قنا الساعة 12:46 مساء.

موعد أذان الظهر في أسوان الساعة 12:45 مساء.

موعد أذان الظهر في المنصورة الساعة 12:51 مساء.

موعد أذان الظهر في الزقازيق الساعة 12:51 مساء.

موعد أذان الظهر في أسيوط الساعة 12:52 مساء.

موعد أذان الظهر في سوهاج الساعة 12:50 مساء.

موعد أذان الظهر في رشيد الجديدة الساعة 12:56 مساء.

موعد أذان الظهر في مدينة 15 مايو الساعة 12:51 مساء.

موعد أذان الظهر في رفح الجديدة الساعة 12:40 مساء.

موعد أذان الظهر في النوبارية الجديدة الساعة 12:57 مساء.