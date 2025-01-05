نصائح لمرضى السكر قبل السفر للحج.. حافظ على صحتك خلال المناسك

يستعد المواطنون خلال هذه الأيام للسفر لأداء فريضة الحج، لا سيما من تم اختيارهم سواء من خلال قرعة حج وزارة الداخلية، أو الفائزين بالحج السياحي عن طريق شركات السياحة، وتحرص وزارة الصحة والسكان على توعية الحجاج بما يجب فعله أثناء أداء المناسك للحفاظ على صحتهم.

نصائح لمرضي السكر قبل السفر للحج

ونصحت وزارة الصحة والسكان المقبولين من الحجاج وخاصة مرضى السكر، بأن تتواجد معهم هذه الأمور في حقيبتهم:

وضع أدوية كافية ومسحات طبية.

وجود كمية كافية من الأنسولين وإبر الحقن.

جهاز قياس السكر المحمول.

معقم يدين وكمامات.

بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

كما نصحت وزارة الصحة والسكان الحجاج باستشارة أعضاء البعثة الطبية على الفور إذا شعروا بأي أعراض مرضية.

نصائح يجب اتباعها قبل آداء مناسك الحج

وبالنسبة للحجاج بشكل عام يجب اتباع النصائح التالية قبل آداء مناسك الحج.