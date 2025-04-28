أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم

مع اقتراب موسم الحج وإنهاء الاستعدادات من جانب الجهات المختصة، حددت شركات السياحة أسعار الحج السياحي 2025 بكل أنواعه من الطيران والبري، وذلك بعد إقرار الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج الجديد.

أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم

وشملت قائمة أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران، ما يلي:

- 580 ألف جنيه بالنسبة لفنادق الخمس نجوم من ساحة الحرم وحتى 250 مترا.

- 520 ألف جنيه بالنسبة لفنادق خمس نجوم ب، وهي في المسافة من الحرم وحتى 1250 مترا.

أسعار الحج الاقتصادي

295 ألف جنيه للحج الاقتصادي أ.

275 ألف جنيه للحج الاقتصادى ب.

250 ألف جنيه للحج الاقتصادي ج ويتم التسكين في مناطق العزيزية والنزهة والزاهر.

أسعار الحج السياحي البري

- 260 ألف جنيه للحج السياحي بري أ.

- 245 ألف جنيه للحج سياحي بري ب.

- 225 ألف جنيه أسعار الحج السياحي 2025.

ويشار إلى أن أسعار الحج السياحى 2025 لا تشمل تذاكر الطيران أو الباخرة.

جدير بالذكر أن السعودية أعلنت انتهاء استقبال المعتمرين يوم 29 أبريل 2025، كما فرضت غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على الشركات المتورطة في تأخير المعتمرين عن مغادرتهم للمملكة.