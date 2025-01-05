مؤتمر زراعي لتدريب مزارعي سيناء على زيادة إنتاج القمح وتحسين جودة المحاصيل



كتبت: داليا منير



انطلقت فعاليات المؤتمر الزراعي للنهوض بزراعة القمح من مدينة شرم الشيخ في دورته الثانية والمقامة في الفترة من 1 وحتي 3 مايو الجاري تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور شادي سعدة وبحضور الدكتور عبد الراضي طاهر أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة الفيوم والدكتور محمد محمود إبراهيم أستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق وبمشاركة نخبة من المتخصصين بالمجال الزراعي ومزارعي جنوب سيناء من مدن نويبع وطور سيناء.

زراعة القمح وطرق الفحص الدوري ومكافحة العدوي

قال الدكتور شادي سعدة رئيس المؤتمر لـ"الوطن": يناقش المؤتمر عدة محاور هامة أبرزها مراحل زراعة القمح والتوقيت الأمثل له وطرق الفحص الدوري ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى تداول محاصيل الخضر وخاصة أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بمحصول القمح للاكتفاء الذاتي نظرا لأهميته الاستراتيجية.

التوعية حول كيفية المعالجة ومراقبة النباتات

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود إبراهيم أستاذ الفاكهة بقسم البساتين بجامعة الزقازيق ل"الوطن" تم تقديم خدمات توعوية من خلال المؤتمر لإرشاد المزارعين والمهتمين بقطاع الزراعة عن التنمية السليمة والمتوازنة للنباتات بصفه عامة والفاكهة بصفه خاصة وأيضًا تم تدريب المزارعين على كيفية اخذ عينة من التربة وعينة من الأوراق وكيفية تحليلها حيث أن الأراضي المصرية تنقسم الى أراضي حمضية وأراضي قلوية ويحدث بهم ترسيب لبعض العناصر ولذا يلزم معالجة النقص بهذه النباتات وذلك ما يهدف إليه المؤتمر لتقديم كيفية المعالجة ومراقبة النباتات والوسائل المتبعة لهذا الإجراء وتحديد الأمراض التي تصيب النباتات.

استهداف رفع إنتاجية المحاصيل

وقال الدكتور عبد الراضي طاهر أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة الفيوم: "نستهدف خلال الفعاليات رفع إنتاجية المحاصيل والتركيز على الأسمدة المعلقة وعلى التغذية السليمة العلاجية ومكافحة الأمراض النباتية للنهوض بالمحصول والتأكيد على مواعيد رش المبيدات ونوعية السماد التي تتناسب مع التربة والكميات المنضبطة لإدارة العملية الزراعية بطريقة أفضل لنصل في النهاية لمحاصيل وفيرة وجودة عالية ولتجنب حدوث إهدار وتكلفة عالية عن الحد ولذا يجب ضبط العملية الزراعية والتوعية الجيدة بهدف التوفير والربحية العالية مما يسهم في النهوض بالوضع الإقتصادي للمزارعين والدولة المصرية.



تدريب مزارعي جنوب سيناء لذيادة إنتاجية المحاصيل

وقال أحمد مجدي طلاله المستشار الإعلامي للمؤتمر "اقامه مثل هذه المؤتمرات على أرض السلام شرم الشيخ تسهم بشكل كبير في التنشيط للسياحة وخاصة سياحة المؤتمرات التي إشتهرت بها مدينة شرم الشيخ ومن خلال فعاليات المؤتمر تم تقديم الإرشادات الزراعية لمزارعي محافظة جنوب سيناء من أغلب المدن الزراعية بها مما يسهم في زيادة المحاصيل والنهوض بالقطاع الزراعي على مستوى المحافظة وزيادة إنتاجية المحاصيل بصورة أفضل.