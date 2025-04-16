قصر ثقافة شرم الشيخ ينظم يحتفي بالأديب العالمي نجيب محفوظ

نظم قصر ثقافة شرم الشيخ احتفالية نجيب محفوظ تحت شعار «محفوظ في القلب» اليوم الأربعاء على مسرح القصر، والمقامة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنظيم أميمة إسماعيل رئيسة قصر ثقافة شرم الشيخ، وبمشاركة الدكتور أحمد مجدي طالة المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، والكاتب الروائي وليد الهواري.

فعاليات احتفالية نجيب محفوظ

قالت أميمة إسماعيل، مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، لـ«الوطن»: «بدأت الفعاليات بورش رسم للأطفال من خلال رسم بورتريه لنجيب محفوظ الذي أثرى الأدب، ثم أمسية أدبية تناولت السيرة الذاتية للأديب الراحل وأعماله الأدبية وأشهر أعماله الروائية التي تجسدت في الأفلام والمسلسلات وأثرت في المجتمع المصري».

الفقرات الفنية الغنائية



وأشارت «إسماعيل» إلي أن الحفل تخلل فقرات فنية غنائية لفريق الكورال التابع لقصر الثقافة والذي شارك به أطفال مدينة شرم الشيخ بأغاني " إن راح منك ياعين ، وقمر 14, فيها حاجه حلوة، سونة يا سنسن، أنا عندي بغبغان، ويلا بينا، وإبريق الشاي، إن جيت للحق أنا زعلانه،"

دور قصور الثقافة في الإحتفاء بالمفكرين والمبدعين

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مجدي طلاله المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع " إطلاق مثل هذه الفعاليات بقصور الثقافة تأتي لتعزيز الوعي الثقافي للأجيال والاحتفاء بالمفكرين والمبدعين الذين أثروا في حياتنا ومن أبرزهم الأديب العالمي نجيب محفوظ الحاصل علي جائزة نوبل في الأدب عام 1988والذي جسد الأحياء الشعبية من خلال أحداث رواياته التي تحولت إلي مسلسلات وأفلام درامية.