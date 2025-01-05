محافظ الأقصر ونقيب الزراعيين يفتتحان معرض الوادي الزراعي الثلاثاء

يفتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، صباح الثلاثاء المقبل، فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض «الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة»، الذي يقام بفندق شتيجنبرجر نايل بلاس على ضفاف نيل الأقصر، برعاية شركة «يونيفرت سامتريد – مصر».

ويشهد حفل الافتتاح حضور عددا من وكلاء وزارة الزراعة، وقيادات مركز البحوث الزراعية، ونخبة من خبراء الزراعة، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 38 دولة من الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والدول العربية، والصين وتركيا، ما يعكس مكانة المعرض كأكبر منصة زراعية متخصصة في صعيد مصر.

وتشارك في المعرض أكثر من 110 شركات محلية وعالمية من كبرى الشركات العاملة في مجالات مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث تستعرض أحدث التقنيات في الزراعة الذكية، وأنظمة الري الحديث، والصوب الزراعية، والطاقة الشمسية، والأسمدة، والمبيدات، والخدمات والاستشارات الفنية.

ويُعد معرض «الوادي» ملتقى سنويا رئيسيا للتجار والمستثمرين والمزارعين، ويحرص على استضافة آلاف الزوار من مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما محافظات الصعيد، وتوشكى، وشرق العوينات، مع توفير وسائل نقل مجانية لضمان سهولة انتقال المزارعين من وإلى موقع المعرض.

وتنظم المعرض شركة «عالم الزراعة»، الرائدة في تنظيم المعارض الزراعية، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في هذا القطاع الحيوي، وتحرص من خلال هذا الحدث على دعم منظومة الزراعة الحديثة، وفتح آفاق جديدة للتواصل المباشر بين المنتجين والمزارعين والمستثمرين.

وتستمر فعاليات المعرض على مدار ثلاثة أيام، تتخللها ندوات علمية ولقاءات تعريفية تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في الزراعة المستدامة والرقمية، بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والمهتمين بتطوير القطاع الزراعي في مصر والمنطقة.