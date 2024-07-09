«معلومات الوزراء»: نجاح الصوب الزراعية في إنتاج 270 ألف طن خضر خلال عام

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن مساحة الصوب الزراعية التي تم تخصيصها للخضر الشتوية.

بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وأضاف المركز، أن بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سجلت 28.3 مليون متر مربع مساحة الصوب الزراعية المخصصة للخضر الشتوية، قامت بإنتاج نحو 270.1 ألف طن وذلك خلال عام 2022/ 2023.

منع الطفرات في الأسعار

ووفر مشروع الصوب الزراعية، الخضراوات طوال السنة وذلك بأسعار مناسبة، ومنع الطفرات في الأسعار، كما أن مصر صدرت بمئات ملايين الدولارات الخضراوات.

توفير فرص عمل لحوالي نصف مليون شخص

كما أن مشروع الصوب الزراعية، وفر لحوالي نصف مليون شخص العديد من فرص العمل ما بين عمالة ثابتة وموسمية ومهندسين، فضلًا عن توفير شغل لعشرات الآلاف من عربات النقل.

وتعمل الصوب الزراعية على حماية الخضراوات من العواصف الترابية والتي تحدث في فصول معينة من السنة، وبوجودها يتم حماية الخضراوات وتستطيع مصر التصدير منها.