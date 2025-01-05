الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير يزور اليابان قبل الافتتاح الرسمي

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصري الكبير، قام بزيارة قصيرة إلى دولة اليابان وذلك قبل أسابيع من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير حيث التقى بمحافظ مدينة طوكيو وعدد من المسؤلين فى الحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من بينهم أعضاء مجلس أمناء المتحف.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم خلال هذه اللقاءات مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالمتحف ورؤيته ورسالته وآليات التعاون المستقبلى لتمكين المتحف من أداء دوره كصرح أثري علمي تعليمي وبحثي.

ومن جهته أعرب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصري الكبير ، عن تقديره لدور اليابان والجايكا ومساهمتها فى إنشاء المتحف المصرى الكبير سواء من خلال التمويل الميسر الذي قدموه أو الدعم الفنى والجهود المشتركة فى اكتشاف وترميم مركب الملك خوفو الثانية.

ومن جانبهم، أعرب الجانب اليابانى عن سعادته باكتمال مشروع المتحف وافتتاحه الرسمى المرتقب وعن الاهتمام الشديد بالتعاون من أجله والتطلع لاستمرار التعاون فى المستقبل.

وفي سياق متصل قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير علي هامش الزيارة بإلقاء محاضرة بجامعة واسيدا اليابانية عن المتحف المصرى الكبير وتصميمه وما به من قطع أثرية، حضرها سفير مصر في اليابان وأكثر من 350 فرد من مختلف الأوساط اليابانية سواء كانت الرسمية أو الأكاديمية وعدد من أعضاء السفارة المصرية بطوكيو.

كما قام بإجراء عدد من اللقاءات الإعلامية على هامش زيارته لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" للترويج للمتحف المصرى الكبير والأعداد السياحية المتوقعة فى ظل افتتاح المتحف والاستعدادات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى هذا الشأن.