«القومي للطفولة والأمومة» يقدم الدعم لطفلة تعرضت للاعتداء الجنسي بالقليوبية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم المساندة القانونية والدعم النفسي لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل حارس إحدى المنشآت «37 عاما»، والذي استدرجها عدة مرات وقام بمواقعتها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتبين أن المتهم هددها كذلك حال إبلاغ أحد، وعندما شعرت بألم فأخبرت شقيقتها ووالدتها وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين تعرضها للاعتداء الجنسي.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم تحرير محضر بالواقعة جنح شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أن نيابة شبين القناطر الجزئية تباشر تحقيقاتها في الواقعة، كما وجهت رئيسة المجلس الإدارة العامة لنجدة الطفل ووحدة حماية الطفل بالمحافظة والجمعية الأهلية الشريكة بمتابعة حالة الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم اللازم ومرافقتها في كافة الإجراءات اللازمة، حال عرضها على جهات التحقيق أو عرضها على مصلحة الطب الشرعي.

كما وجهت السنباطي، بإجراء بحث الحالة للطفلتين ابنتا المتهم للوقوف على حالتهما والاطمئنان على سلامتهما أيضًا ومدى حاجتهما للرعاية أو الدعم النفسي، وتقديم تقرير بشأنهما إلى النيابة العامة، فضلا عن تقديم تقريرًا للنيابة العامة بشأن حالة الطفلة المجني عليها.

ووجهت «السنباطي» الشكر للنيابة العامة من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.

ومن جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إنه وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، يختص المجلس بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم.

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق واتسآب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.