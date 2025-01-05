بريطاني يتنكر في شكل طائر ويسير 85 كيلومترًا على الأقدام.. ما السبب؟

بريطاني يتنكر في شكل طائر ويسير 85 كيلومترًا على الأقدام.. ما السبب؟

بريطاني يتنكر في شكل طائر ويسير 85 كيلومترًا على الأقدام.. ما السبب؟

في حالة فريدة من نوعها، قام رجل بريطاني يبلغ من العمر 46 عامًا بارتداء زي طائر مهدد بالانقراض، وسار على قدميه مسافة تقارب 84 كيلومترًا، ما أثار العديد من التساؤلات حول سبب إقدامه على هذا التصرف اللافت.

بريطاني يتنكر في شكل طائر مهدد بالانقراض

الرجل البريطاني، ويدعى مات تريفيليان، أقدم على هذه الخطوة بهدف توعية السكان بأهمية حماية طائر الكروان الأوراسي، أحد أشهر الطيور في بريطانيا العظمى والمهدد بالانقراض. وقد سار تريفيليان 84 كيلومترًا على طريق نيدرديل في منطقة يوركشاير ديلز، بمشاركة عدد من أصدقائه وأفراد عائلته، في محاولة للفت الانتباه إلى أهمية الحفاظ على البيئة المحلية والتنوع البيولوجي.

وأعرب تريفيليان عن أمله في أن يتمكن من خلال ارتداء زي الطائر من إيصال رسالته إلى الآخرين، وتشجيعهم على الانخراط في جهود حماية الحياة البرية، عبر التطوع والتفاعل المسؤول مع الطبيعة.

الهدف من التنكر في شكل طائر

وفي تصريحاته لصحيفة «نيويورك بوست»، أوضح تريفيليان، الذي يشغل منصب مسؤول الزراعة في إحدى المناطق المحمية، أن الغرض من المبادرة هو دعوة الناس للتواصل مع الطبيعة بمزيد من الوعي والحذر، قائلاً: «إذا فقدنا طائر الكروان، فسوف نفقد جزءًا غنيًا من الحياة البرية والثقافة البريطانية».

وقد صنع تريفيليان الزي بنفسه، وبلغ طوله نحو 9 أقدام، بينما امتد منقاره إلى نحو 12 قدمًا، واستغرق إنجازه ثلاثة أيام باستخدام الخيزران المشقوق، وقماش الموسلين، والبوليسترين. وقال: «لقد كان الأمر عبارة عن الكثير من المحاولات والأخطاء، لكنني سعيد بالنتيجة، فقد أردته أن يكون جميلاً مثل الطائر الحقيقي».

في اليوم الأول من المبادرة، قطع مسافة 40.2 كيلومترًا، بينما في اليوم الثاني سلك مسارًا على شكل رقم ثمانية، منهياً رحلته من حيث بدأ، عند جسر باتلي، بعد أن قطع مسافة 45 كيلومترًا.

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