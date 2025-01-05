«الزراعة»: فحص أكثر من مليون طن بطاطس مائدة معدة للتصدير

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة العاملين بمشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، خلال عطلة عيد العمال، المتابعة المستمرة لعمليات حصاد محصول البطاطس بالمناطق الخالية من العفن البني على مستوى الجمهورية.

حصاد محصول البطاطس بالمناطق الخالية من العفن

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتحت إشراف الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني، والحرص على عدم تأثر الخدمات خلال الاجازات.

وأكدت بلابل أيضا استمرار العمل في معامل المشروع من خلال الباحثين٬ واستمرار المتابعة وتنفيذ أعمال الفحص والتحاليل، كذلك متابعة أعمال الحصاد، إضافة إلى إدخال ومراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من مهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات.

ثقة وجودة البطاطس المائدة والطلب عليها من مختلف دول العالم

وأوضحت مدير المشروع أن إجمالي الكميات التي جرى فحصها حتى الآن من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، تجاوزت المليون طن، الأمر الذي يؤكد ثقة وجودة البطاطس المائدة والطلب عليها من مختلف دول العالم.