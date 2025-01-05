تفاعل جمهور السوشيال ميديا مع لقطة رونالدو بعد خسارة دوري أبطال آسيا

رد فعل حزين وغريب ظهر على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، بعدما ودّع منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، نتيجة الخسارة أمام كاواساكي فرونتال الياباني (3-2)، خلال المباراة التي أُقيمت يوم الأربعاء 30 أبريل 2025.

كريستيانو رونالدو في مشهد حزين للغاية

وظهر كريستيانو رونالدو عقب المباراة في مشهد حزين للغاية؛ إذ التقطته الكاميرات وهو يتحدث مع نفسه، متبنيًا بحركات غريبة، كما بدت علامات الإحباط والحزن واضحة على وجهه، ما أثار حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه.

وتداول كثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي هذه اللقطات متعاطفين مع «الدون» الذي بذل كل ما في وسعه من أجل الساحرة المستديرة وجنونها، وحقق إنجازات عظيمة، لكنها خُذِل في مواقف بعينها.

تباين في ردود الفعل

وتباينت تعليقات الرواد عبر منصات الـ«سوشيال ميديا» على رد فعل كريستيانو رونالدو بعد الخسارة ووداع دوري أبطال آسيا للنخبة؛ إذ بينما سخر منها البعض، راح آخرون كثيرون يسطرون كلمات عاشقة ومشيدة وداعمة للنجم البرتغالي متحدثين عن التاريخ الكبير الذي سطره داخل المستطيل الأخضر.

وكتب أحد الرواد: «تمنيت أن اعتزل متابعة كرة القدم ولا أرى هذا المشهد»، وكتب آخر: «ولا تزعل يا دون، أنت تاريخك أكبر بكتير من دوري أبطال آسيا»، وكتب ثالث: «الدون ملك اللمسات السحرية والقاتلة، صحيح انه ودع دوري أبطال آسيا، لكنه قدم الكثير أيضًا خلال السنوات الماضية».