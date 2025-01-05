إقبال جماهيري كبير على معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في إجازة عيد العمال

شهد معرض زهور الربيع المقام حاليًا في المتحف الزراعي في نسخته الـ 92 إقبالًا جماهيريًا، اليوم إقبالا كبيرا من الزائرين والمواطنين خلال إجازة عيد العمال.

وخلال الساعات الأولى لافتتاح المعرض صباح اليوم، توافد الآلاف من المواطنين من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بجمال وتنوع الزهور والنباتات المعروضة، وقضاء أوقات ممتعة في أجواء فصل الربيع خلال يوم الأجازة.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية معرض هذا العام، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة والأمان للزائرين، ذلك إضافة إلى مشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هذا العام في التنظيم لأول مرة.

واضاف عزوز أن ايام العطلات الرسمية والأجازات دائما ما تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين والزوار، إما بهدف التنزه وسط الأجواء والألوان الطبيعية الجميلة والزهور والتي يقوم العارضين بتنسيقها، أو بغرض اقتناء النباتات والزهور والصبارات للمهتمين بهذا المجال بأسعار مخفضة، فضلا عن تواجد أصناف نادرة من النباتات يطرحها المعارضون.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسن معاون الوزير المشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض، أن المعرض يفتح أبوابه أمام المواطنين طوال أيام الأسبوع وحتى نهاية المعرض، من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا، لافتا إلى ان سيارات مبادرة ال 100 مليون صحة المتواجدة بالمتحف الزراعي قدمت خدماتها للمواطنين من رواد المعرض.

وفي سياق متصل أعرب زوار المعرض عن سعادتهم بما شاهدوه من معروضات ونباتات وزهور، وتنسيق للحدائق، وعروض الشركات العارضة، حيث يعد المعرض قبلة المهتمين بنباتات الزينة والزهور والصبارات والأشجار النادرة ومحبي الزراعة.

و يشارك في معرض زهور الربيع هذا العام أكثر من 160 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار ومستلزمات البساتين وتنسيق الحدائق والصبارات، ذلك فضلا عن مشاركة بعض الهيئات الحكومية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، كما يقام بالمتحف أيضا معرض ديارنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتزامن مع معرض زهور الربيع.

كما كان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة كان قد وجه خلال زيارته للمعرض الأسبوع الماضي، بتواجد سيارات خدمات حملة ١٠٠ مليون صحة بالمتحف الزراعي لتقديم الخدمات الخاصة بها للزائرين.